Intendant der Berliner Volksbühne Pollesch ist tot

Berlin: Der Intendant der Berliner Volksbühne, René Pollesch, ist tot. Einer Sprecherin des Theaters zufolge ist Pollesch gestern Vormittag plötzlich und unerwartet verstorben. Der Regisseur und Dramatiker wurde 61 Jahre alt. Pollesch war seit 2021 Intendant der renommierten Volksbühne in Berlin. Davor arbeitete er unter anderem am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg und am Luzerner Theater.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.02.2024 04:00 Uhr