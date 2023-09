Intendant der Berliner Staatsoper verteidigt geplanten Netrebko-Auftritt

Berlin: Der Intendant der Berliner Staatsoper, Schulz, hat den für heute Abend geplanten Auftritt der österreichisch-russischen Star-Sopranistin Anna Netrebko verteidigt. Er sehe es als sehr wichtiges Zeichen, dass sie auf einer Bühne singt, die so klar pro-ukrainisch positioniert sei, sagte Schulz im RBB. Man müsse außerdem aufpassen, dass Künstler nicht als Sündenböcke benutzt werden. - Netrebko war nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wegen ihrer angeblichen Nähe zu Russlands Präsident Putin in die Kritik geraten; mehrere ihrer Konzerte wurden abgesagt. Gegen Netrebkos Auftritt in der Berliner Staatsoper wollen zahlreiche Organisationen protestieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2023 11:00 Uhr