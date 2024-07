Intel will angeblich Tausende Jobs streichen

Santa Clara: Der kriselnde US-Chip-Konzern Intel will offenbar Tausende Stellen streichen. Das berichtet die Nachrichtenagentur "Bloomberg" und beruft sich auf Branchenspezialisten. Konkrete Zahlen wurden nicht genannt. Das Unternehmen wollte den Bericht zunächst nicht kommentieren. Intel hatte bereits vor gut einem Jahr ein Sparziel von drei Milliarden Dollar ausgegeben. Der Konzern kämpft mit einem schwächelnden Absatz seiner Prozessoren für PCs und Server. - Das Unternehmen will in Magdeburg eine riesige Chip-Fabrik mit mehreren Tausend Arbeitsplätzen bauen. Noch haben die Bauarbeiten aber nicht begonnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2024 09:00 Uhr