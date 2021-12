Integrationsbeauftragte will Kirchen in Impfkampagne einbinden

Nachrichtenarchiv - 23.12.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Alabali-Radovan, will die Religionsgemeinschaften stärker in die Corona-Impfkampagne einbinden. Im RedaktionsNetzwerk Deutschland appellierte sie an Kirchen, Synagogen und Moscheegemeinden, das Impfen gemeinsam voranzubringen: Es müsse überall geimpft werden, jeder und jede im Land müsse informiert sein. Die SPD-Politikerin wies darauf hin, dass der Bund die Kampagne mit Informationen in 23 Sprachen unterstützen kann. Wichtig sei, dass jetzt alle an einem Strang ziehen, so Alabali-Radovan.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.12.2021 02:00 Uhr