Integration von Flüchtlingen ist laut Studie in Deutschland gelungen

Reiserückkehrer stellen großen Anteil der Corona-Fälle in Bayern

München: Nach Informationen mehrerer Städte und Landkreise in Bayern haben Reiserückkehrer einen großen Anteil am aktuellen Anstieg der Corona-Infektionszahlen. So meldete zum Beispiel Augsburg, dass von 21 positiven Tests 16 auf Reiserückkehrer entfallen seien. Der Landkreis Neu-Ulm teilte mit, neue Infektionen seien derzeit vor allem auf Reiserückkehrer zurückzuführen. Aus Nürnberg hieß es, aktuell seien 80 Prozent der positiv Getesteten vorher in anderen Ländern gewesen. Nach Einschätzung des Corona-Koordinators der bayerischen Staatsregierung, Herrmann, sind die Reiserückkehrer gerade eine der größten Herausforderungen in der Pandemie-Bekämpfung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2020 16:00 Uhr