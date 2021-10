Institut der Deutschen Wirtschaft warnt vor "Grünstromlücke"

Nachrichtenarchiv - 18.10.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Institut der Deutschen Wirtschaft moniert, dass der Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland zu langsam verläuft. Das berichtet die Zeitung "Welt" und beruft sich auf eine Studie des Instituts. Darin heißt es, dass mit den bisherigen Ausbauplänen grüner Strom in Höhe von etwa 80 bis 100 Terrawattstunden fehlen könnte. Zum Vergleich: Das Bundeswirtschaftsministerium schätzt den gesamten Stromverbrauch im Jahr 2030 derzeit auf über 600 Terrawattstunden. Das Institut der Deutschen Wirtschaft fordert deswegen, dass die kommende Bundesregierung die Produktion erneuerbarer Energien stark ausbaut. Dafür müssten Planungsprozesse beschleunigt und die Mindestabstände für Windanlagen wieder zurückgenommen werden, so das Institut.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.10.2021 01:00 Uhr