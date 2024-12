Institut der Deutschen Wirtschaft sieht vielschichtige Krise in Deutschland

Köln: Die Konjunktur-Umfrage des Instituts der Deutschen Wirtschaft zeigt ein trübes Bild für das kommende Jahr: 20 von 49 Verbänden erwarten einen Rückgang ihrer Produktion, nur 16 einen Anstieg. Der Direktor des arbeitgebernahen Instituts, Hüther, spricht von einer besorgniserregenden Lage. Die Entwicklung der Weltwirtschaft sei unsicher, in Deutschland herrsche gegenwärtig politisches Chaos. Als Hemmschuhe wirken nach seinen Worten auch Bürokratie sowie hohe Löhne, Material- und Energiekosten. Der IW-Direktor kommt zu dem Fazit, man habe in den vergangenen 100 Jahren viele Krisen erlebt. Keine aber sei so vielschichtig wie die aktuelle.

