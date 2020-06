Installationskünstler Christo mit 84 Jahren gestorben

Nachrichtenarchiv - 01.06.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Der Künstler Christo ist tot. Er starb zu Hause in New York im Alter von 84 Jahren, wie es auf seiner Webseite heißt. Gemeinsam mit seiner 2009 verstorbenen Frau Jeanne-Claude hatte der Künstler spektakuläre Verhüllungskunstwerke und Landschaftsprojekte geschaffen. 1995 verpackte das Paar den Berliner Reichstag in silbrigen Stoff. Außenminister Maas twitterte, damit hätten Christo und Jeanne-Claude dem wiedervereinigten Deutschland ein spektuakuläres Denkmal gesetzt. Kulturstaatsministerin Grütters schrieb, die Installationen hätten Millionen Menschen erreicht und begeistert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2020 06:00 Uhr