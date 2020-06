Installatationskünstler Christo mit 84 Jahren gestorben

Ausschreitungen in den USA nehmen an Intensität zu

Washington: Am sechsten Tag der Anti-Rassismus-Proteste in den USA herrscht jetzt in allen größeren Städten eine Ausgangssperre. Trotzdem ist es in der vergangenen Nacht wieder zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. In Minneapolis, wo die Proteste nach dem Tod des Schwarzen George Floyd bei einer Polizeikontrolle begonnen hatten, raste ein Tanklastzug in eine Menschenmenge, die gegen Diskriminierung demonstrierte. Alle konnten gerade noch rechtzeitig zur Seite springen, der Fahrer wurde verletzt festgenommen. In Boston brannten Polizeifahrzeuge, in Philadelphia wurden Geschäfte geplündert. In Los Angeles ging die Polizei mit Tränengas gegen Demonstranten vor, und auch in Washington gab es stundenlange Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und der Polizei. Vor dem Weißen Haus wurden Mahnfeuer angezündet. Die Stadt hat die Nationalgarde um Unterstützung gebeten. Bisher sind in den USA mehrere tausend Menschen bei Ausschreitungen festgenommen worden. Präsident Trump forderte die Polizei auf, härter gegen gewalttätige Protestierer vorzugehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2020 10:00 Uhr