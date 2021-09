Instagram-Account des Landtags von Hackern angegriffen

US-Präsident Biden lädt zu virtuellem Corona-Gipfel

Washington: Am Nachmittag hat ein internationaler Corona-Gipfel begonnen. Einberufen hat das virtuelle Treffen US-Präsident Biden. Er will laut dem Weißen Haus Staats- und Regierungschefs mit Vertretern von Organisationen und Privatwirtschaft zusammenbringen, um sich auf eine gemeinsame Vision zum Kampf gegen Corona zu einigen. Anlass ist die parallel verlaufende UN-Generaldebatte in New York. Vor der Videokonferenz wurde bekannt, dass die USA weitere 500 Millionen Impfdosen an ärmere Länder spenden wollen. Das sagte eine hohe Regierungsbeamtin. Damit belaufen sich die Zusagen der USA auf insgesamt 1,1 Milliarden Impfdosen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2021 17:00 Uhr