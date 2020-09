Insolvenzrecht bleibt weiter gelockert

Nachrichtenarchiv - 18.09.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Weil die Lage vieler Unternehmen in der Corona-Krise nach wie vor angespannt ist, wird das Insolvenzrecht weiter gelockert. Wie der Bundestag am Abend beschlossen hat, wird in Fällen der Überschuldung die Antragspflicht bis Jahresende ausgesetzt. Das soll in Bedrängnis geratenen Firmen weiterhin Luft verschaffen, um staatliche Hilfen zu beantragen und Sanierungsbemühungen voranzutreiben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.09.2020 01:00 Uhr