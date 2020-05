Inselkammer sieht bayerische Gastronomie gut auf Öffnungen vorbereitet

Nachrichtenarchiv - 23.05.2020 16:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Hotel- und Gaststättenverband sieht die Gastronomie gut auf die Öffnung der Wirtsstuben und Innenräume ab Montag vorbereitet. Verbandspräsidentin Inselkammer sagte dem BR, dass dank des Hygiene- und Sicherheitskonzepts Infektionen in Restaurants eigentlich nicht möglich seien. Man habe alles getan, um Gäste und Mitarbeiter zu schützen. Mit Blick auf die Corona-Fälle in einem Lokal in Niedersachsen sagte Inselkammer wörtlich: "Ich hoffe, dass wir uns nicht an einem Einzelfall aufhängen und alles zum Scheitern bringen."

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.05.2020 16:45 Uhr