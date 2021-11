Inselkammer klagt über relexhafte Beschränkungen für die Gastronomie

Wiederaufbau nach der Flut kommt laut NRW-Bauministerin gut voran

Düsseldorf: Der Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen kommt laut Landesbauministerin Scharrenbach gut voran. So seien etwa das Telekommunikationsnetz, die Trinkwasser- und Abwasserversorgung und wichtige Verkehrsverbindungen in den Flutgebieten bereits wieder funktionsfähig, erklärte die CDU-Politikerin. Von den eingereichten Hilfsanträgen aus dem Bund-Länder-Fonds sind laut Scharrenbach mehr als die Hälfte bewilligt worden. Damit stünden rund 25 Millionen Euro zur Auszahlung bereit. Dieselbe Summe werde für den Wiederaufbau des schwer beschädigten Krankenhauses in Eschweiler angewiesen. Im Überschwemmungsgebiet an der Ahr in Rheinland-Pfalz kommt es dagegen zu Lieferengpässen bei Heizungen. Dort werden Betroffenen mobile Einzel- oder Wärmenetz-Übergangslösungen angeboten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.11.2021 13:45 Uhr