Insel Maui verklagt nach Waldbränden örtlichen Stromversorger

Maui: Mehr als zwei Wochen nach dem Ausbruch der Waldbrände auf der hawaiianischen Insel, hat der Bezirk Maui Klage gegen den wichtigsten Stromversorger der Region, Hawaiian Electric, eingereicht. Der Konzern habe fahrlässig gehandelt, weil er trotz der Warnung des Wetterdienstes den Strom nicht abgeschaltet habe, so die Behörde. Der Großbrand in der Stadt Lahaina hätte nach Ansicht der Bezirksverwaltung so verhindert werden können. Weiter heißt es, der Energiekonzern hätte damit rechnen müssen, dass durch den Wind Strommasten umfallen und Funken die Vegetation in Brand setzen. Nach den Feuern auf der Insel Maui sind bisher mindestens 115 Tote bestätigt, zahlreiche Menschen werden noch vermisst.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.08.2023 10:15 Uhr