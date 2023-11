Innenpolitischer Streit in den USA blockiert Hilfen für Israel und die Ukraine

Washington: In den USA droht ein innenpolitischer Streit weitere Hilfszahlungen an die Ukraine und an Israel zu blockieren. Das Repräsentantenhaus stimmte unter seinem neuen republikanischen Vorsitzenden, dem Hardliner Johnson, zwar für ein Paket in Höhe von 14,3 Milliarden Dollar für Israel. Im Gegenzug werden jedoch massive Einsparungen bei der US-Bundessteuerbehörde verlangt. Aus dem Senat, in dem die Demokraten die Mehrheit haben, kam bereits das Nein für das Paket. Mehrheitsführer Schumer sagte, seine Kammer werde dem äußerst mangelhaften Vorschlag gar nicht erst aufgreifen. Präsident Biden kündigte ein Veto an. Der Gesetzentwurf werde der Dringlichkeit des Augenblicks nicht gerecht, hieß es aus dem Weißen Haus. Von dem Streit sind auch weitere Militärhilfen für die Ukraine betroffen. Johnson hatte angekündigt, sich erst damit zu befassen, wenn ein Hilfspaket für Israel festgezurrt sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2023 06:00 Uhr