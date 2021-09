Innenpolitiker kritisieren AfD nach Tat von Idar-Oberstein

Nachrichtenarchiv - 23.09.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach dem mutmaßlichen Mord an einem 20-jährigen Tankstellen-Mitarbeiter in Idar-Oberstein haben Innenpolitiker mehrere Parteien die AfD kritisiert. Der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Kuhle, sagte dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland", die AfD sei "der oberste Agent der politischen Radikalisierung". Sein Kollege von der Unionsfraktion, Middelberg, sagte, die Partei trage mit gezielten Provokationen zur Polarisierung der Gesellschaft bei. SPD-Politikerin Vogt sagte, seit dem Einzug der AfD in den Deutschen Bundestag seien Hass und Hetze enorm angestiegen. Manche AfD-Politiker sehen die Bundesregierung in der Verantwortung. Sie spalte mit "überzogenen Corona-Maßnahmen", hieß es. In Idar-Oberstein war am Wochenende ein 20-jähriger Tankstellen-Mitarbeiter mutmaßlich von einem Maskenverweigerer mit einem Revolver getötet worden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.09.2021 02:00 Uhr