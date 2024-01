Innenministerkonferenz fordert "wachsames Auge" auf AKP-Ableger

Berlin: Der Ableger der türkischen AKP, die neu gegründete Partei namens Dava, sollte nach Ansicht des Vorsitzenden der Innenministerkonferenz, Stübgen, streng beobachtet werden. Der CDU-Politiker hat den Funke-Zeitungen gesagt, angesichts des besonderen Hintergrunds der Partei halte er es für notwendig, dass die Sicherheitsbehörden ein sehr wachsames Auge auf deren Aktivitäten und Positionierungen werfen. Schon der Name erinnere nicht ohne Zufall an den islamischen Begriff Da'wa, der für eine Missionierung von Nichtmuslimen stehe, sagte Stübgen. Der Grünen-Abgeordnete Lucks warnte, die AKP versuche sich eine direkte Lobby im Europäischen Parlament zu schaffen. Was hier entstehe, sei nichts anderes als eine türkische Version der AfD. Lucks sagte wörtlich: "Unsere Naivität muss enden."

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.01.2024 09:15 Uhr