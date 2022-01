Innenministerkonferenz berät über Demonstrationen gegen Corona-Politik

Nachrichtenarchiv - 28.01.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Die Innenminister von Bund und Ländern beraten heute unter anderem darüber, wie mit den Demonstranten gegen die Corona-Politik umgegangen wird. Bayerns Ressortchef Herrmann hat dabei den Vorsitz über die Innenministerkonferenz übernommen - Bundesinnenministerin Faeser ist zum ersten Mal dabei. Herrmann hat vorab einen differenzierten Blick auf die Teilnehmer der Demonstrationen gefordert. Da müsse man klar unterscheiden und dürfe nicht alle in einen Topf werfen. Herrmann kündigte auch an, sich kritisch mit dem Messenger-Dienst Telegram auseinanderzusetzen. Zurückhaltend äußerte er sich zu der Forderung von Faeser, Telegram abzuschalten. Dazu sagte der CSU-Politiker, es sei technisch möglich, auf Server in anderen Teilen der Welt auszuweichen und Telegram trotzdem zu nutzen. Deshalb müsse eine europäische Lösung gefunden werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2022 12:00 Uhr