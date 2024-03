Innenministerium warnt vor russischer Propaganda

Berlin: Das Bundesinnenministerium warnt vor russischer Propaganda in Europa. Auch Deutschland sei weiterhin ein wichtiges Ziel russischer Einflussbemühungen, erklärte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums. Ziel sei es, die Gesellschaft zu spalten und das Vertrauen in Institutionen zu erschüttern. Hintergrund ist die Enttarnung eines prorussischen Netzwerks in Tschechien. Die Regierung in Prag hat die Webseite "Voice of Europe" wegen Desinformation auf eine Sanktionsliste gesetzt. Wichtigstes Ziel der Plattform sei, die Souveränität und Freiheit der Ukraine in Frage zu stellen. Das pro-russische Lobby-Netz hat laut tschechischen Medienberichten auch Gelder an EU-Politiker gezahlt, darunter seien auch Mitglieder der AfD.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2024 19:00 Uhr