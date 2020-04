Innenministerium verlängert Grenzkontrollen bis Anfang Mai

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Kontrollen an den Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Dänemark, Italien und Spanien werden um weitere 20 Tage verlängert. Das teilte das Bundesinnenministerium mit. Die vorübergehende Maßnahme diene dazu, die Infektionsgefahren durch das Corona-Virus weiter einzudämmen, hieß es. Die Kontrollen gelten nun vorerst bis zum 4. Mai. Unabhängig von dieser Entscheidung ist es heute an der deutsch-tschechischen Grenze zu langen Lkw-Schlangen gekommen. Grund sind verschärfte Kontrollen der tschechischen Polizei. Seit gestern registriert sie bei der Ein- und Ausreise die Personalien aller Fahrer. Der Stau vor dem Übergang Waidhaus in Richtung Bayern war am Nachmittag mehr als zehn Kilometer lang. Auf der Autobahn A8 in Richtung Dresden waren es mehr als zwölf Kilometer.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.04.2020 18:15 Uhr