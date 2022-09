Innenministerium verbietet Rockergruppe "United Tribuns"

Nachrichtenarchiv - 14.09.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat die rockerähnliche Gruppierung "United Tribuns" verboten. Ihr werden schwere Straftaten vorgeworfen - etwa Menschenhandel, versuchte Tötungen und Sexualdelikte. Von dem Verbot sind nach Erkenntnissen des Bundeskriminalamts knapp 100 Mitglieder in Deutschland betroffen. Am Morgen wurden in neun Bundesländern Häuser durchsucht, offenbar gab es auch in Bayern Razzien. Das Vereinsverbot erfolgte in Abstimmung mit den betroffenen Ländern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2022 09:00 Uhr