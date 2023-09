Innenministerium verbietet rechtsextremistische Verinigung "Artgemeinschaft"

Berlin: Innenministerin Faeser hat die rechtsextremistische Vereinigung "Die Artgemeinschaft" verboten. Am Morgen durchsuchte die Polizei bei einer Razzia in zwölf Bundesländern 26 Wohnungen von Mitgliedern und durchkämmte Räume des Vereins. Wie das Ministerium weiter mitteilte, sind auch alle Teilorganisationen der Vereinigung verboten worden. Die "Artgemeinschaft" sei eine neonazistische, rassistische, fremden- und demokratiefeindliche Vereinigung, die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung richte und antisemitisches Gedankengut teile, hieß es in einer Mitteilung. Das Ministerium zählt etwa 150 Mitglieder zu der Vereinigung. Innenministerin Faeser bezeichnete das Verbot als weiteren Schlag gegen den Rechtsextremismus. Durch eine widerwärtige Indoktrinierung von Kindern und Jugendlichen habe der Verein versucht, neue Verfassungsfeinde heranzuziehen, so Faeser.

