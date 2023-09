Innenministerium verbietet rechtsextremistische Vereinigung "Artgemeinschaft"

Berlin: Das Innenministerium hat die rechtsextremistische Vereinigung "Artgemeinschaft" verboten. In einer Mitteilung hieß es, das Verbot sei seit mehr als einem Jahr vorbereitet worden. Der Verein sei eine neonazistische, rassistische, fremden- und demokratiefeindliche Organisation, die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung richte. Am Morgen lief außerdem eine Razzia gegen Mitglieder der "Artgemeinschaft", 26 Wohnungen in zwölf Bundesländern wurden dabei durchsucht, auch in Bayern. Laut dem Ministerium zählt die Vereinigung insgesamt etwa 150 Mitglieder. Der bayerische Verfassungsschutz schrieb in seinem jährlichen Bericht vergangenes Jahr, die Ideologie der "Artgemeinschaft" gehe von einer Überlegenheit nordisch-germanischer Menschen aus, die unter anderem mit neuheidnischen Feiern gefestigt werden soll. Dem Bericht zufolge ist der Schwerpunkt der Vereinigung in Ostdeutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2023 09:00 Uhr