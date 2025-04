Innenministerium stoppt Finanzierung für Hotelunterbringungen von Geflüchteten in München

München: Bayerns Innenministerium kappt die Finanzierung für Hotelübernachtungen von Flüchtlingen. Ein Sprecher des Münchner Sozialreferats hat dem BR gesagt, die Regierung von Oberbayern habe das der Stadt München Ende März überraschend mitgeteilt. Als Folge fallen demnach Anfang Mai rund 900 Plätze in Hotels für Flüchtlinge weg. Bis Ende Juni sollten noch weniger Betten in Hotels für Flüchtlinge in München finanziert werden. Bayerns Innenministerium hat dazu schriftich mitgeteilt, man habe lediglich die Neuvergabe von 900 Hotelplätzen abgelehnt. Falls eine Lücke entstehen würde, könne die Zahl der in München ankommenden Flüchtlinge entsprechend gesteuert werden.

