Innenministerium hält Volksbegehren "Mietenstopp" für gesetzeswidrig

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das bayerische Innenministerium will das Volksbegehren "Sechs Jahre Mietenstopp" nicht zulassen. Es hält den Gesetzesentwurf des Aktionsbündnisses für rechtswidrig und hat ihn dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof vorgelegt. Die Richter müssen nun binnen drei Monaten entscheiden, ob das Volksbegehren dennoch zulässig ist. Der Gesetzesentwurf des Volksbegehrens sieht vor, in 162 bayerischen Kommunen die Mieten in bestehenden Verträgen sechs Jahre lang einzufrieren.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 17.04.2020 12:00 Uhr