Innenministerium bringt Verbot von Corona-Demonstrationen ins Spiel

Berlin: Das Bundesinnenministerium hat die Länder nach den Verstößen gegen Corona-Regeln bei der Berliner Großdemonstration am Wochenende zur Wachsamkeit aufgefordert. Wenn von vornherein absehbar sei, dass Auflagen nicht eingehalten werden, stelle sich die Frage, ob man solche Veranstaltungen zulassen könne, sagte ein Sprecher. Grundsätzlich sei es möglich, Teilnehmerbegrenzungen für geplante Kundgebungen festzulegen. Demonstrations- und Versammlungsfreiheit müssten auch in Zeiten der Krise gewährleistet sein, so der Sprecher. Kundgebungen wie am Wochenende seien aber eine Gesundheitsgefahr für alle und in dieser Form nicht akzeptabel. Auch Regierungssprecherin Demmer verurteilte die Verstöße gegen Corona-Auflagen als inakzeptabel.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2020 16:00 Uhr