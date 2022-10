Innenministerin plant offenbar Ablöse von BSI-Chef

Expertenkommission stellt Details zur Gaspreisbremse vor

Berlin: Die Expertenkommission zur Gaspreisbremse will am Vormittag erste Ergebnisse vorlegen. Die 21 Mitglieder waren am Wochenende in Klausur. Die Gaspreisbremse soll ein zentrales Rettungsinstrument der Bundesregierung in der Energiekrise sein. Ziel ist es, die hohen Gaspreise für Bürger und Betriebe bezahlbarer zu machen, aber auch Anreize zum Energiesparen aufrecht zu erhalten. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, aus einem ihr vorliegenden Eckpunktepapier gehe hervor, dass Haushalte und Gewerbe noch heuer eine Sonderzahlung in Höhe einer Monatsrechnung bekommen sollen. In einer zweiten Phase solle ab März oder April eine Gaspreisbremse greifen, bei der jeder Kunde ein staatlich gefördertes Kontingent von 80 Prozent des prognostizierten Verbrauchs erhält. Der Rest müsse nach dem Marktpreis bezahlt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.10.2022 05:00 Uhr