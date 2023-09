Innenministerin fordert besseren Schutz der Bahnanlagen

Hamburg: Nach dem mutmaßlichen Brandanschlag auf die Anlagen der Bahn will Innenministerin Faeser für einen besseren Schutz der Trassen sorgen. Sie kündigte an, die Videoüberwachung zu verstärken. In der "Bild am Sonntag" sagte sie, die Zahl der Kameras an Bahnanlagen werde bis nächstes Jahr von 9.000 auf 11.000 erhöht. In Hamburg hatten Unbekannte an drei Stellen Kabelschächte in Brand gesetzt. Es kam zu Zugausfällen und Verspätungen im Fern- und Regionalverkehr. Inzwischen ist die Störung behoben. Die Polizei geht von einem politischen Motiv aus. Auf einer linken Plattform tauchte ein Bekennerschreiben auf. Innenministerin Faeser erklärte, zu den Tätern werde mit Hochdruck ermittelt. Die Motive und auch das Bekennerschreiben müssten genau geprüft werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.09.2023 18:45 Uhr