Innenministerin Faeser ruft G7-Demonstranten auf, friedlich zu bleiben

Berlin: Einen Tag vor dem G7-Gipfel auf Schloss Elmau in Bayern ruft Bundesinnenministerin Faeser Kritiker des Treffens zu gewaltlosem Protest auf. Sie sagte dem Portal t-online, sie erwarte, dass die Menschen friedlich protestieren, niemanden verletzen und keine Autos und Geschäfte zerstören. Streit in der Sache sei ein Grundpfeiler der Demokratie, für Gewalt habe sie aber kein Verständnis. In der Münchner Innenstadt werden heute Tausende Menschen zu einer Großkundgebung erwartet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.06.2022 02:00 Uhr