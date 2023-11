Innenministerin Faeser empfiehlt der hessischen SPD Koalitionsverhandlungen mit der CDU

Berlin: Die hessische SPD-Vorsitzende und Spitzenkandidatin bei der hessischen Landtagswahl, Bundesinnenministerin Faeser, hat ihrer Partei empfohlen, Koalitionsverhandlungen mit der CDU aufzunehmen. Das gab sie auf einer Pressekonferenz bekannt. Faeser hatte die Sondierungsgespräche für die SPD geführt. Trotzdem will sie als Innenministerin in ihrem Amt in Berlin bleiben. Faeser hatte immer deutlich gemacht, nur als Ministerpräsidentin nach Wiesbaden zurückzukehren. Zuvor hatte CDU-Landeschef und Ministerpräsident Rhein mitgeteilt, dass seine Partei eine Regierung mit der SPD anstrebt. Damit wechselt die CDU in Hessen nach zehn Jahren Schwarz-Grün ihren Regierungspartner. Rhein sagte, er wolle das Land mit Anreizen statt mit Verboten regieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.11.2023 14:00 Uhr