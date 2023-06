Innenminister wollen einheitliche Regeln zum Messerverbot in Zügen

Meldungsarchiv - 16.06.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Innenminister von Bund und Ländern haben sich für bundeseinheitliche Regelungen zu Waffenverboten in Zügen und an Bahnhöfen ausgesprochen. Diese sollen vom Bundesinnenministerium geprüft werden, heißt es in einem gemeinsamen Papier zum Abschluss ihrer Konferenz in Berlin. Ein Verbot hatte Bundesinnenministerin Faeser gefordert. Auch soll der Kampf gegen trans- und homophobe Gewalttaten verbessert werden. Queerfeindliche Gewalt müsse als solche klar benannt und gezielt von der Polizei und den Staatsanwaltschaften verfolgt werden, erklärte Faeser. Sie nannte die Zunahme solcher Straftaten erschreckend. Die Innenminister wollen sich an Empfehlungen des Arbeitskreises Bekämpfung homophober und transfeindlicher Gewalt orientieren. Konkreten Handlungsbedarf sieht das Gremium demnach in der Polizeiarbeit, bei der Schaffung dortiger Ansprechstellen und beim Ausbau von Präventionsmaßnahmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.06.2023 14:00 Uhr