Innenminister wehren sich gegen Rassismus-Vorwürfe bei der Polizei

Berlin: Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Thüringens Ressortchef Maier, hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach in deutschen Sicherheitsbehörden ein "latenter Rassismus" herrsche. Es gebe keinen Anlass, die Integrität der Polizei strukturell in Frage zu stellen, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Man wisse lediglich von Einzelfällen, denen man mit aller Härte des Rechtsstaates nachgehe. Auch Bayerns Innenminister Herrmann bezeichnete Rassismus-Vorwürfe gegen die deutsche Polizei als fehl am Platz. Es sei nicht angebracht, mit Blick auf die US-amerikanischen Polizeiexzesse die Redlichkeit und Vertrauenswürdigkeit der hiesigen Beamten in Frage zu stellen, sagte Herrmann dem "Münchner Merkur". Die SPD-Vorsitzende Esken hatte gesagt, es gebe auch in Deutschland latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2020 06:00 Uhr