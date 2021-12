Innenminister von Bund und Ländern beraten über gemeinsames Kompetenzzentrum

Das Wetter: Teils freundlich, teils bewölkt bei 5 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag im Osten noch etwas Regen, ansonsten weitgehend trocken und im Süden vorübergehend Auflockerungen. Ab dem Nachmittag von Westen her erneut gebietsweise Regen und sehr windig. Temperaturen zwischen 5 und 9 Grad. In der kommenden Nacht häufig Regen, oberhalb von 600 bis 900 Metern Schnee. Die Aussichten bis Samstag: Überwiegend bewölkt und zeitweise Regen oder Schnee. Nur am Freitag trocken und in Alpennähe teils sonnig bei Werten zwischen minus 2 und plus 6 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2021 10:00 Uhr