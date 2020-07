Innenminister Seehofer will Kampf gegen Kindesmissbrauch verstärken

Karliczek räumt Defizite beim Schulunterricht in der Corona-Krise ein

Berlin: Bundesbildungsministerin Karliczek hat Defizite im Schulunterricht der vergangenen Monate eingeräumt. Beim digitalen Lernen zu Hause habe es enorme Unterschiede gegeben. Der Bild am Sonntag sagte sie, in den Pandemiezeiten sei Schule im Großen und Ganzen eher mittelmäßig gelaufen. Es habe Schulen gegeben, an denen Lehrer während der Krise so gut wie gar keinen direkten Kontakt zu den Schülern hatten, so Karliczek. So etwas führe zu Lernrückständen. Die Bildungsministerin forderte einen neuen Aufbruch im Schulwesen. Als Forschungsministerin warnte sie vor zu hohen Erwartungen an eine schnelle Impfstoffentwicklung. Karliczek zeigte sich aber überzeugt, dass man es schaffen werde, genügend Impftstoff bereitzu stellen, sobald einer gefunden ist.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2020 07:00 Uhr