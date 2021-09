Innenminister Herrmann verleiht Courage-Medaillen

Das Wetter: Unbeständig, Höchstwerte zwischen 18 und 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt und gebietsweise Regen, örtlich auch Schauer oder Gewitter. Später besonders in Unterfranken auch sonnige Abschnitte. Höchstwerte 18 bis 22 Grad. Kommende Nacht teils gewittrige Regenfälle bei Tiefstwerten um 10 Grad. In den kommenden Tagen freundlich mit einigen Wolken; am Sonntag nur im Süden Schauer. Höchstwerte 17 bis 22, am Sonntag 14 bis 19 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2021 10:00 Uhr