Innenminister Herrmann sieht keine konkreten Anschlags-Hinweise

München: Laut Innenminister Herrmann gibt es derzeit keine konkreten Hinweise auf geplante Anschläge in Bayern durch die Terrororganisation Hamas. Herrmann sagte im BR24-Interview, dass ein Anschlag aber aufgrund der langjährigen internationalen Erfahrung mit solchen Terrororganisationen nie ganz auszuschließen sei. Zum Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen werde auch in Bayern verstärkt Streife gefahren, Wachposten seien aufgestockt worden, so Herrmann. In München hatten gestern rund 300 Menschen für ein freies Palästina demonstriert - trotz eines gerichtlichen Verbots. Die Polizei war mit 350 Beamten vor Ort. In mehreren deutschen Städten waren palästinensische Kundgebungen zuletzt wegen Sicherheitsbedenken oder etwa Gewaltverherrlichung untersagt worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.10.2023 06:45 Uhr