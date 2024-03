Innenminister Herrmann macht Zuwanderung für mehr Straftaten verantwortlich

München: Bayerns Innenminister Herrmann hat die polizeiliche Kriminalstatistik für das vergangene Jahr vorgelegt. Demnach ist die Aufklärungsquote der Polizei leicht gestiegen auf gut 65 Prozent. Gleichzeitig ging die Zahl der registrierten Straftaten nach oben auf mehr als 583.000. Das entspricht knapp 4.400 Straftaten pro Hunderttausend Einwohner und ist ein Plus von 2,4 Prozent im Vergleich zum Jahr 2022. Laut Kriminalstatistik stieg vor allem die Zahl der Diebstahlsdelikte und dabei insbesondere die der Ladendiebstähle. Herrmann sieht den Hauptgrund für die gestiegene Zahl an Straftaten in der Zuwanderung. Die SPD-Fraktion im Landtag übte Kritik. Sie spricht von einem Generalverdacht und einer Verquickung von CSU-Migrationspolitik und Kriminalitätsbekämpfung.

