Innenminister Herrmann: Für Grenzöffnungen noch zu früh

Nachrichtenarchiv - 09.05.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Erlangen: Bayerns Innenminister Herrmann sieht Grenzkontrollen weiterhin als notwendig an. "Ich würde mir wünschen, dass wir in absehbarer Zeit eine Lockerung erreichen können, doch im Moment ist das noch zu früh", sagte er in "ARD extra". Noch sei die Gefahr der Corona-Pandemie nicht eingedämmt. Der luxemburgische Außenminister Asselborn forderte hingegen ein sofortiges Ende der Grenzkontrollen. Das Virus übertrage sich von Mensch zu Mensch - nicht von Land zu Land.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.05.2020 01:00 Uhr