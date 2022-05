Innenminister Herrmann fordert mehr Sirenen für Bayern

Nachrichtenarchiv - 12.05.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Erstmals nach dem Probealarm im Herbst 2020 ist in Bayern wieder das Katastrophenschutzsystem getestet worden. An mehreren Orten im Freistaat heulten am Vormittag um 11 Uhr die Sirenen, auf den Warn-Apps für Smartphones erschienen entsprechende Hinweise. Bayerns Innenminister Herrmann zeigte sich dennoch unzufrieden mit dem Ergebnis. Er forderte die Kommunen auf, wieder mehr Sirenen anzuschaffen. Trotz inzwischen moderner elektronischer Möglichkeiten gebe es gerade bei nächtlichen Alarmen kein wirksameres Mitte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2022 23:00 Uhr