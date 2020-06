Innenminister Herrmann begrüßt Demos gegen Rassismus

Nachrichtenarchiv - 07.06.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Innenminister Herrmann hat sich positiv über die Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt geäußert. Zwar sei die Polizei in Deutschland weit entfernt von Exzessen wie in manchen amerikanischen Städten, aber auch hierzulande gebe es immer wieder "rassistisches Unwesen." Das sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Herrmann mahnte, den Sicherheitsabstand bei Protestaktionen besser einzuhalten. Zufrieden zeigte er sich damit, dass mehr als 90 Prozent der Demo-Teilnehmer in Bayern Nase und Mund bedeckt hätten. Gestern hatten im Freistaat mehrere zehntausend Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Allein in München waren es nach Polizeiangaben 25.000.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2020 18:00 Uhr