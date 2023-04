Innenminister drohen Banken wegen Geldautomaten-Sprengungen

Kurzmeldung ein/ausklappen DIHK warnt vor Folgen des Atomaustiegs

Berlin: Mit Blick auf den bevorstehenden Atomausstieg warnt die Wirtschaft vor den Folgen für die Energiesicherheit und die Preise. Der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Adrian, hat erklärt, das Risiko von Ausfällen oder Einschränkungen bei der Stromversorgung sei ein Standortnachteil, der in einem Industrieland durch nichts ausgeglichen werden kann. Der Rheinischen Post sagte Adrian, die Energiekosten seien für viele Betriebe hierzulande zu hoch. Es müsse alles getan werden, das Angebot auszuweiten, statt es einzuschränken. Nur so könnten in den kommenden Monaten Versorgungsengpässe und erneut stark steigende Energiepreise vermieden oder abgemildert werden, so der DIHK-Präsident. Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte gestern deutlich gemacht, dass der Atomausstieg für ihn unumkehrbar ist. Am Samstag werden die letzten drei Meiler in Deutschland vom Netz genommen.

