Innenminister Dobrindt warnt vor wachsender Gewalt junger Extremisten

Berlin: Bundesinnenminister Dobrindt warnt davor, dass die Gewaltbereitschaft bei jungen Extremisten zunimmt. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er, man stelle in erhöhten Maße fest, dass sich junge Menschen radikalisieren. Vor allem in der rechtsextremen Szene wachse die Gewaltbereitschaft. Dobrindt betonte, dass man diesen Trend aber auch bei Linksextremisten und jungen Islamisten beobachte. Er sieht darin einen Hinweis dafür, dass es - wörtlich - einen Störmechanismus in der Gesellschaft gebe. Dobrindt fordert deshalb mehr Ansprache und Aufklärung durch den Staat. Außerdem müsse vor Ort etwa in Schulen, Vereinen oder Jugendtreffs politisch motivierte Gewalt verhindert werden. Dafür nimmt er auch Städte und Kommunen in die Pflicht. Am Dienstag stellt der Bundesinnenminister den aktuellen Jahresbericht des Bundesverfassungsschutzes vor.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.06.2025 02:00 Uhr