Innenminister Dobrindt verbietet Verein "Königreich Deutschland"

Berlin: Bundesinnenminister Dobrindt hat den der sogenannten Reichsbürger-Szene nahestehenden Verein "Königreich Deutschland" verboten. Nach Angaben seines Ministeriums läuft seit den Morgenstunden auch eine bundesweite Razzia in den Gebäuden der Gruppierung sowie in den Wohnungen führender Mitglieder. Durchsucht wurden demnach insgesamt 14 Objekte in sieben Bundesländern. Schwerpunkt ist Sachsen. Dobrindt erklärte, Zweck und Tätigkeit des Vereins würden den Strafgesetzen zuwiderlaufen und sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung richten. Er sprach von einem "bedeutenden Schlag" gegen die größte Vereinigung der Reichsbürger und Selbstverwalter in Deutschland. Nach Angaben des Innenministeriums gab es im Vorfeld umfangreiche Ermittlungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2025 08:00 Uhr