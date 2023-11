Innenminister betont Schutz von Jüdinnen und Juden in Bayern

München: Die Sicherheitsbehörden in Bayern haben laut Innenminister Herrmann pro-palästinensische Proteste im Freistaat genau im Blick. Herrmann sagte im BR-Interview, für Veranstaltungen an diesem Wochenende gebe es keine Hinweise auf geplante Straftaten. Man sei aber mit starken Polizeikräften vor Ort und werde einschreiten, wenn strafrechtliche Verstöße festgestellt werden. Herrmann sagte, er persönlich halte Warnungen für überzogen, dass Jüdinnen und Juden beispielsweise heute den Münchner Innenstadtbereich nicht betreten sollen. Er könne aber Ängste verstehen und wolle diese abbauen. Laut dem bayerischen Innenminister ist es im Freistaat gelungen, die öffentliche Sicherheit und Ordnung in den vergangenen Wochen aufrecht zu erhalten, es habe keine Szenen wie in Berlin oder anderen Großstädten gegeben. Auch habe man den Schutz für jüdische Einrichtungen verstärkt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2023 10:00 Uhr