Innenminister beraten über mehr Schutz für Politiker

Dresden: Nach dem Überfall auf den SPD-Europaabgeordneten Ecke haben die Ermittler neue Details bekannt gegeben. Nach Angaben des Landeskriminalamtes Sachsen gehört mindestens einer der vier Tatverdächtigen dem rechten Spektrum an. Der SPD-Politiker meldete sich heute selbst aus dem Krankenhaus zu Wort. Auf der Plattform X bedankte er sich für die Anteilnahme und Solidarität. Wörtlich schrieb er: „Niemand soll in einer Demokratie fürchten müssen seine Meinung zu sagen!“ Der Angriff auf Ecke ist morgen auch Thema einer Sonderkonferenz der Innenminister. Sie berät über mögliche Schutzmaßnahmen. Ecke war am Freitagabend brutal zusammengeschlagen worden und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2024 23:00 Uhr