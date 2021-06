Innenminister beraten über Extremismus

Nachrichtenarchiv - 16.06.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rust: Bayern will sich auf der heute startenden Innenministerkonferenz für ein Verbot von Hamas-Flaggen als antisemitische Symbole einsetzen. In der Augsburger Allgemeinen forderte Innenminister Herrmann ein konsequentes Vorgehen gegen fanatische Intoleranz jeder Art. Er unterstütze die Initiative mehrerer Bundesländer, antisemitische Straftaten künftig präziser zu erfassen. Die Innenminister von Bund und Ländern beraten auf ihrer mehrtägigen Konferenz im Europa-Park in Rust vor allem über den Kampf gegen Extremismus in Deutschland. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Strobl, betonte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, dabei werde es auch um die sogenannte Querdenker-Bewegung gehen. Extremistische Gruppen versuchten die Demonstrationen zu instrumentalisieren und zu unterwandern. Die Sicherheitsbehörden hätten die Querdenker deshalb sehr genau im Blick, so der baden-württembergische Innenminister.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2021 09:00 Uhr