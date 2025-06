Innenminister beraten über elektronische Fußfesseln für Gewalttäter

Die Innenminister und -ministerinnen der Länder beraten ab dem späten Nachmittag unter anderem über einen besseren Schutz für Frauen vor Gewalt: Bei ihrer Frühjahrskonferenz in Bremerhaven geht es konkret um elektronische Fußfesseln für solche Täter. Der Vorsitzende der Konferenz, Bremens Innensenator Mäurer, hatte im Vorfeld für eine entsprechende Gesetzesänderung geworben. In einem Interview sagte Mäurer, gefährdete Frauen könnten dann auf ihrer Armbanduhr erkennen, wenn sie in die Nähe dieses potenziellen Täters kommen. Darüber hinaus wollen die Innenminister über eine bessere Bekämpfung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche sowie den Umgang mit der AfD beraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2025 04:00 Uhr