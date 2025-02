Innenausschuss tagt zu Messerangriff von Aschaffenburg

Berlin: Die Messerattacke von Aschaffenburg mit zwei Toten ist heute Thema im Innenausschuss. Im Bundestag soll ein Bericht zu dem Angriff auf eine Kindergartengruppe vorgelegt werden. In Aschaffenburg war am 22. Januar ein Mann in einem Park mit einem Messer auf die Kinder losgegangen. Ein zwei Jahre alter Junge starb, ein 41 Jahre alter Passant, der helfen wollte, wurde ebenfalls tödlich verletzt. Vor Beginn der Sitzung machten sich SPD und CDU/CSU erneut Vorwürfe. So verwies der SPD-Innenpolitiker Hartmann auf mögliche Versäumnisse der bayerischen Sicherheitsbehörden. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann CSU nimmt an der Sitzung digital zugeschaltet teil. Die Innenpolitikerin der CDU/CSU-Fraktion Lindholz wiederum verwies auf Versäumnisse des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge.

