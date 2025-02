Innenausschuss tagt zu Messerangriff von Aschaffenburg

Berlin: Der Innenausschuss des Bundestags befasst sich mit den Folgen des Messerangriffs von Aschaffenburg. In der nicht öffentlichen Sitzung soll es Medienberichten zufolge nicht nur um die Attacke gehen, sondern möglicherweise auch um ein Gesetzespaket zur Steuerung der Migration. Offiziell sieht das die Tagesordnung der Sitzung jedoch noch nicht vor. - In Aschaffenburg war am 22. Januar ein Mann in einem Park mit einem Messer auf eine Kindergartengruppe losgegangen. Ein zwei Jahre alter Junge starb, ein 41 Jahre alter Passant, der helfen wollte, wurde ebenfalls tödlich verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2025 08:00 Uhr