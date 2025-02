Innenausschuss befasst sich mit Anschlag in München

Vor der Sitzung des Bundestags-Gremiums hat Innenministerin Faeser vor Stimmungsmache gegen Migranten gewarnt. Das Leid der Opfer dürfe nicht politisch missbraucht werden. Nach wie vor gehen die Ermittler von einem islamistischen Hintergrund aus. In München ist am Nachmittag eine weitere Gedenkveranstaltung am Tatort geplant.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.02.2025 09:45 Uhr